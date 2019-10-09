Зеленський обговорив розслідування МН17 з главою МЗС Нідерландів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зустрівся з Блоком

Президент України Володимир Зеленський обговорив питання співпраці щодо розслідування авіакатастрофи МН17 з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зустріч між Зеленським і Блоком відбулася 9 жовтня в Києві.

"Були обговорені питання співпраці сторін по завершенню розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 жовтня парламент Нідерландів прийняв рішення про додаткове розслідування у справі авіакатастрофи MH17 в Україні. Зокрема, депутати хочуть вивчити роль України в питанні закриття повітряного простору на Донбасі в момент катастрофи.

Нагадаємо, рейс MH17, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, близько 40 кілометрів від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу. За підсумками розслідування Міжнародної слідчою групою, куди в тому числі входили представники Нідерландів, в катастрофі підозрюються троє громадян Росії.