Зеленский обсудил расследование МН17 с главой МИД Нидерландов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский встретился с Блоком

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос сотрудничества в отношении расследования авиакатастрофы МН17 с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Встреча между Зеленским и Блоком состоялась 9 октября в Киеве.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивания самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября парламент Нидерланд принял решение о дополнительном расследовании по делу авиакатастрофы MH17 в Украине. В частности, депутаты хотят изучить роль Украины в вопросе закрытия воздушного пространства на Донбассе в момент катастрофы.

Напомним, рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, в около 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж. По итогам расследования Международной следственной группой, куда в том числе входили представители Нидерландов, в катастрофе подозреваются трое граждан России.