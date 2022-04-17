ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Якщо РФ не розблокує українські порти, світу загрожує голод і масова міграція, - ООН

Новость на русском →
Неділя 17 квітня 2022 01:56
Якщо РФ не розблокує українські порти, світу загрожує голод і масова міграція, - ООН Фото: порт "Ольвія" біля Миколаєва (ua.news)
Автор: Володимир Костирін

В Організації Об'єднаних Націй попередили, що блокада військами РФ українських портів на Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, що призведе до голоду в світі, масової міграції та політичної нестабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Як зазначив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, силоси України переповнені зерном, яке у звичайний рік допомагає нагодувати 400 мільйонів людей по всьому світу.

Однак через розв'язану РФ війну проти України ланцюжок поставок був порушений, і порти не можуть нормально працювати поблизу центру зони бойових дій.

Бізлі здійснив чотириденний візит в Україну для вивчення способів доставки продовольства приблизно 1 мільйону жителів міст, що знаходяться в російській блокаді, а також для розгляду ширшої загрози глобальним ринкам продуктів харчування.

Так, проблема глобальних поставок продовольства полягає в тому, що українські порти Одеса, Чорноморськ, Південний і Миколаїв на узбережжі Чорного моря зараз не відкриті через очікуваний наступ РФ.

Бізлі зазначив, що дзвонив російській стороні та письмово виклав свої побоювання, але Кремль не відповів на жодне з попереджень ООН.

"Саме тут має втрутитися міжнародне співтовариство і прийняти дуже серйозні рішення про захист портів в гуманітарних цілях і відкриття портів для всього світу. Тому що весь світ заплатить ціну, якщо ми не відкриємо порти", - сказав він.

За словами представника ООН, нині голод загрожує близько 45 мільйонам людей в 38 країнах через сукупні втрати від воєн, посух і пандемії коронавірусу. Вплив російсько-української війни на ціни на продовольство, паливо і транспортні витрати ще більше збільшать це число й обмежить можливості ООН з надання їм допомоги.

Так, операційні витрати на продовольчу програму ООН зросли на 71 мільйон доларів на місяць, що означає, що організація зможе нагодувати на 4-5 мільйонів людей менше на рік тільки через збільшення витрат, розповів Бізлі.

Більш тривожною загрозою є довгостроковий виклик глобальним ринкам продовольства. За його словами, українські фермери все ще можуть зібрати урожай, який допоможе нагодувати голодуючих у світі, якщо війна припиниться зараз, але не в тому випадку, якщо південні порти та чорноморські морські шляхи залишаться закритими.

Бізлі закликає лідерів країн "Великої сімки" і уряди інших держав повернути у виробництво невикористовувані сільськогосподарські угіддя, щоб компенсувати можливу втрату українських і російських запасів продовольства. Однак попередив, що нестача їжі на світовому ринку і подальший різкий стрибок цін на продовольство означало б катастрофу для бідних країн.

"У вас буде голод, смерть і голод. У вас буде дестабілізація кількох народів і у вас буде масова міграція", - сказав представник ООН.

Раніше в ООН попереджали, що війна РФ проти України може призвести до злиднів і голоду до 1,7 млрд осіб.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах України та міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Порт Південний Війна Росії проти України
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв