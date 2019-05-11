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Зеленський обговорив з послом Китаю інвестиції

Новини » Політика    11.05.2019 - 11:45
Зеленський обговорив з послом Китаю інвестиції
Фото: зустріч Зеленського з послом Китаю в Україні (twitter.com/ZelenskyyUa)

Новообраний президент підкреслив важливість досвіду КНР для України

Новообраний президент Володимир Зеленський провів зустріч із послом Китаю в Україні Ду Веєм, у ході якої сторони обговорили розвиток співпраці між країнами. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter.

Новообраний президент підкреслив, що для України важливий досвід Китаю.

Зеленський обговорив з послом Китаю інвестиції

"Мав зустріч із послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч. При цьому дату і місце зустрічі в повідомленні він не вказав. "При моєму президентстві відносини з підприємцями будуть прозорими. Більше ніяких кулуарних переговорів, нічних візитів в АП і прихованих від суспільства домовленостей. Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч - вже в найближчі дні", - написав новообраний президент 2 травня.

Як писало РБК-Україна, Володимир Зеленський 4 травня провів зустріч у парламенті з главами фракцій Верховної ради України. Так, під час зустрічі у Верховній Раді глави фракцій і Зеленський обговорили дату інавгурації новообраного президента.

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