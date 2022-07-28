Зеленський обговорив з патріархом Варфоломієм знищення росіянами храмів в Україні

Президент Володимир Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм 28 липня, у День Хрещення Київської Русі - України та День Української Державності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter.
"Подякував за молитви за Україну, побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів", - написав президент.
Нагадаємо, синод Православної церкви України звернувся до патріарха Варфоломія із закликом позбавити главу московського патріарха Кирила престолу.
Окрім того, ряд країн ввели санкції проти патріарха Кирила, зокрема, Великобританія і Канада. Також Литва заборонила в'їзд до країни главі московського патріархату через підтримку війни.