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Зеленський обговорив з патріархом Варфоломієм знищення росіянами храмів в Україні

Архівне фото: президент Володимир Зеленський і Вселенський патріарх Варфоломій (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм 28 липня, у День Хрещення Київської Русі - України та День Української Державності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter.

"Подякував за молитви за Україну, побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів", - написав президент.

Нагадаємо, синод Православної церкви України звернувся до патріарха Варфоломія із закликом позбавити главу московського патріарха Кирила престолу.

Окрім того, ряд країн ввели санкції проти патріарха Кирила, зокрема, Великобританія і Канада. Також Литва заборонила в'їзд до країни главі московського патріархату через підтримку війни.

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Володимир ЗеленськийПатріарх Варфоломій