Зеленський обговорив з головою МЗС Естонії початок відновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу під час його візиту до Києва. Сторони обговорили початок відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

За словами президента, під час візиту естонського міністра було покладено початок відновлення першочергово важливої інфраструктури - шкіл і дитсадків. Так, вчора, 2 серпня, в прикордонному Овручі Житомирської області почалося будівництво дитячого садка, яке профінансувала Естонія.

"Естонія підтримує наш суверенітет і територіальну цілісність не словами, а реальними кроками", - підкреслив Зеленський.