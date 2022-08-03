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Зеленський обговорив з головою МЗС Естонії початок відновлення України

Фото: президент України Володимир Зеленський та голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу під час його візиту до Києва. Сторони обговорили початок відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За словами президента, під час візиту естонського міністра було покладено початок відновлення першочергово важливої інфраструктури - шкіл і дитсадків. Так, вчора, 2 серпня, в прикордонному Овручі Житомирської області почалося будівництво дитячого садка, яке профінансувала Естонія.

"Естонія підтримує наш суверенітет і територіальну цілісність не словами, а реальними кроками", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу про призупинення видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Також ми писали, що уряд Естонії заборонив видачу посвідки на тимчасове проживання або візи з метою навчання громадянам Росії.

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Війна Росії проти УкраїниинфраструктураЕстоніяУкраїнаВолодимир Зеленський