Естонія заборонила видачу росіянам віз та дозволів на проживання з метою навчання

Уряд Естонії заборонив видачу тимчасового дозволу на проживання або візи з метою навчання громадянам Росії. Також вніс поправи до введених санкцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ERR .

Відповідно до поправки, громадяни Росії та Білорусі, які отримали право на перебування в іншій країні ЄС, більше не зможуть реєструвати в Естонії короткострокову роботу й не зможуть клопотати про довгострокову візу для роботи.

Поправка була необхідна, аби запобігти випадкам, коли росіяни для обходу санкцій клопотали про короткострокову шенгенську візу, наприклад, з метою туризму.

Як відзначив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, необґрунтована війна Росії проти України негативно впливає на безпеку Естонії й Європейського союзу.

"Необхідно продовжувати безперервний тиск на Росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть покласти край російській агресії, то це позитивно вплине і на нашу безпеку", - заявив Рейнсалу.