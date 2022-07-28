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Естонія заборонила видачу росіянам віз та дозволів на проживання з метою навчання

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Четвер 28 липня 2022 16:50
Естонія заборонила видачу росіянам віз та дозволів на проживання з метою навчання Фото: Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Естонії заборонив видачу тимчасового дозволу на проживання або візи з метою навчання громадянам Росії. Також вніс поправи до введених санкцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ERR.

Відповідно до поправки, громадяни Росії та Білорусі, які отримали право на перебування в іншій країні ЄС, більше не зможуть реєструвати в Естонії короткострокову роботу й не зможуть клопотати про довгострокову візу для роботи.

Поправка була необхідна, аби запобігти випадкам, коли росіяни для обходу санкцій клопотали про короткострокову шенгенську візу, наприклад, з метою туризму.

Як відзначив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, необґрунтована війна Росії проти України негативно впливає на безпеку Естонії й Європейського союзу.

"Необхідно продовжувати безперервний тиск на Росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть покласти край російській агресії, то це позитивно вплине і на нашу безпеку", - заявив Рейнсалу.

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