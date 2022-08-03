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Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии начало восстановления Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу во время его визита в Киев. Стороны обсудили начало восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам президента, во время визита эстонского министра было положено начало восстановления первоочередно важной инфраструктуры - школ и детсадов. Так, вчера, 2 августа, в приграничном Овруче Житомирской области началось строительство детского сада, которое профинансировала Эстония.

"Эстония поддерживает наш суверенитет и территориальную целостность не словами, а реальными шагами", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам России.

Также мы писали, что правительство Эстонии запретило выдачу временного вида на жительство или визы с целью обучения гражданам России.

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Война России против УкраиныинфраструктураЭстонияУкраинаВладимир Зеленский