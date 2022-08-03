Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии начало восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу во время его визита в Киев. Стороны обсудили начало восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
По словам президента, во время визита эстонского министра было положено начало восстановления первоочередно важной инфраструктуры - школ и детсадов. Так, вчера, 2 августа, в приграничном Овруче Житомирской области началось строительство детского сада, которое профинансировала Эстония.
"Эстония поддерживает наш суверенитет и территориальную целостность не словами, а реальными шагами", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам России.
Также мы писали, что правительство Эстонии запретило выдачу временного вида на жительство или визы с целью обучения гражданам России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.