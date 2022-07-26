Естонія домагається заборони видачі шенгенських віз жителям Росії на рівні ЄС
Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу про припинення видачі шенгенських віз громадянам Росії. Міністр Урмас Рейнсалу вважає морально неправильним пускати їх в Лувр, в той час як в Україні вбивають дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.EE.
"Суть в тому, щоб подібно Естонії сказали, що Євросоюз не видає візи громадянам Росії на звичайних умовах", - сказав Рейнсалу, зазначивши, що є гуманітарні випадки, наприклад соратники Олексія Навального, для яких питання має розглядатися окремо.
Він зазначив, що "дійсно курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії - через Фінляндію, Латвію, Литву - щоб відвідати Лувр влітку, в той час як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно".
На думку Рейнсалу, Естонія також повинна оцінити, чи варто відкликати вже видані візи на певних підставах. При цьому в березні, коли Естонія оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз росіянам, МЗС запевнив, що громадяни Росії, у яких на руках вже є видані Естонією шенгенські візи, як і раніше зможуть в'їжджати в Естонську Республіку.
За словами міністра, питання про візи для російських громадян вже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але в той час в Росії існували викликані коронавірусом обмеження і поїздки не були такими масовими, як зараз.
Міністерство закордонних справ хоче підготувати пропозиції для ЄС в найближчі тижні, додав глава зовнішньополітичного відомства Естонії.
"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, будемо консультуватися з урядами нашого регіону, щоб знайти більш широку підтримку цій ініціативі. Нам потрібно, щоб всі країни були "за". Ми збираємося піти з цим питанням по новому колу, я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", - сказав він.
Зазначимо, за даними опитування Pew Research, вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії у всьому світі. Путін очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше
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