Україна запустила портал для збору пожертв United24: як працюватиме система

Україна запустила глобальну ініціативу для допомоги United24. Завдяки цій ініціативі люди з усього світу зможуть пожертвувати кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Наразі до складу United24 (U24) входить однойменна фандрейзингова платформа U24. Її ціль - збільшити пожертви на користь України, зокрема акумулювавши благодійні збори міжнародних партнерів, донорів та публічних осіб.

Напрями допомоги

Пожертви спрямовуються за трьома напрямами:

Defence and Demining - Оборона та розмінування

Humanitarian and Medical Aid - Гуманітарна та медична допомога

Rebuild Ukraine - Відбудова України

Кошти, залучені за напрямком Rebuild Ukraine, будуть направлені на відновлення інфраструктури, зокрема доріг, мостів, аеропортів, портів.

Як працює платформа

United24 надає можливість зробити донейт в один клік з будь-якої країни світу.

Усі кошти направляються на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами - Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерство інфраструктури України.

Хто зможе допомогти

United24 має на меті об’єднати весь світ для підтримки України - від урядів країн до міжнародних фондів, від промислових гігантів до фешн-брендів, від зірок кіно та музики до громадських та політичних діячів, а також громадян різних країн.

Контроль та звітність

За дієве використання коштів відповідають Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство інфраструктури.

Звітність про призначення та розподіл коштів буде надаватися міністерствами раз на тиждень.

Консалтингово-аудиторська компанія "Делойт" в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte, щоквартально перевірятиме зведений звіт всіх міністерств.

Окрім цього, команда ініціативи висвітлюватиме звітність на самій платформі United24 та на офіційних сторінках ініціативи у соціальних мережах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України United24. Створення та введення в експлуатацію порталу доручено Міністерству цифрової трансформації.