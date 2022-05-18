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ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу на 9 млрд євро

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Брюссель, Середа 18 травня 2022 14:41
ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу на 9 млрд євро Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро. Гроші будуть виділені в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter.

"Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році", - повідомила вона.

За її словами, ЄС буде підтримувати Україну -" протягом всієї цієї війни і коли вони почнуть відновлюватися".

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, Єврокомісія пропонує створити платформу для реконструкції України за участю держав-членів ЄС, міжнародних донорів, фінансових установ та інших Партнерів.

"Реконструкція повинна поєднувати інвестиції з реформами. З часом допоможе Україні на її шляху до ЄС", - додала він.

Нагадаємо, Великобританія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила міністр закордонних справ Ліз трас, необхідний новий "План Маршалла" для відновлення України.

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