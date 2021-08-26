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Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану

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Україна, Четвер 26 серпня 2021 20:58
Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили співпрацю між Україною та Катаром у питанні евакуації громадян з захопленого талібами Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану", - заявили в прес-службі глави держави.

Лідери держави також обговорили залучення катарських інвестицій в економіку України. Емір Катару також прийняв запрошення відвідати Україну.

Нагадаємо, на території Афганістану все ще перебуває близько 90 українців. Україна працює над шляхами їх евакуації.

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Афганистан Катар Володимир Зеленський
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