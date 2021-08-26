Зеленский обсудил с эмиром Катара сотрудничество в эвакуации из Афганистана
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили сотрудничество между Украиной и Катаром в вопросе эвакуации граждан из захваченного талибами Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Стороны обсудили возможность налаживания действенного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины и других государств с территории Афганистана", - заявили в пресс-службе главы государства.
Лидеры государства также обсудили привлечение катарских инвестиций в экономику Украины. Эмир Катара также принял приглашение посетить Украину.
Напомним, на территории Афганистана все еще находятся около 90 украинцев. Украина работает над путями их эвакуации.