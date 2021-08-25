ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Афганістані залишається ще близько 90 українців. МЗС працює над шляхами евакуації

Новость на русском →
Київ, Середа 25 серпня 2021 15:10
В Афганістані залишається ще близько 90 українців. МЗС працює над шляхами евакуації Фото: Україна працює над евакуацією людей з Афганістану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 23 серпня, Україна виконала третій рейс з Кабулу, евакуювавши з захопленого талібами Афганістану 41 українця та 57 афганців. Однак станом на сьогодні в Афганістані продовжують перебувати близько 90 громадян України.

Про це РБК-Україна сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України. МЗС та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що пріоритетом є евакуація українських громадян та членів їхніх родин, але Україна також не виключає і евакуацію іноземців, якщо для цього будуть можливості.

Нагадаємо, Росія заявила, що евакуює з Афганістану громадян України. Загалом російська сторона планує забрати з Афганістану близько 500 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Україна Афганистан Кабул
NEWS
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій