Зеленський обговорив з Блінкеном офіційне визнання Росії державою-терористом

Юридичне визнання Російської Федерації країною-терористом важливе, адже це дасть світові сигнал про те, що російському терору не буде прощення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
Зазначимо, що сьогодні дежавний секретар США Ентоні Блінкен приїхав з неанонсований візитом до Києва, під час якого він зустрічався із Зеленським.
"Я порушив питання офіційного визнання Росії державою-терористом. Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності. А це факт, що Росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти Росії за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення", - сказав він.
Окрім цього, політики обговорили політичну співпрацю, а також взаємодію України і США у фінансовій площині. За словами президента, макроекономічна підтримка нашої країни зараз так само важлива, як і підтримка зброєю та боєприпасами.
Також Зеленський і Блінкен обговорили Fast Recovery Plan або план швидкого відновлення Україна, а також загалом відбудову нашої держави після російської агресії.
Нагадаємо, президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії державою-спонсором тероризму.
У Білому домі заявили, що рішення не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.
Проте міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна буде домагатися визнання Росії державою-спонсором тероризму.
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