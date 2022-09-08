Зеленський обговорив з Блінкеном офіційне визнання Росії державою-терористом

Зазначимо, що сьогодні дежавний секретар США Ентоні Блінкен приїхав з неанонсований візитом до Києва, під час якого він зустрічався із Зеленським.

"Я порушив питання офіційного визнання Росії державою-терористом. Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності. А це факт, що Росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти Росії за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення", - сказав він.

Окрім цього, політики обговорили політичну співпрацю, а також взаємодію України і США у фінансовій площині. За словами президента, макроекономічна підтримка нашої країни зараз так само важлива, як і підтримка зброєю та боєприпасами.

Також Зеленський і Блінкен обговорили Fast Recovery Plan або план швидкого відновлення Україна, а також загалом відбудову нашої держави після російської агресії.