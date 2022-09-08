Зустріч Зеленського та Блінкена: перші подробиці

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва 8 вересня. Блінкен прибув в Україну вдруге з початку війни, щоб підтвердити підтримку США у боротьбі з російською агресією та оголосити про нову військову допомогу.

Про що говорили Блінкен та Зеленський - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Під час зустрічі з Зеленським, Блінкен проінформував президента України про останній транш американської допомоги Україні у сфері безпеки.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському і його команді сьогодні у Києві, який залишається - і буде залишатися столицею суверенної, незалежної України", - держсекретар США.

Також Блінкен додав, що адміністрація Байдена проінформувала Конгрес США про намір виділити 2,2 млрд доларів у вигляді довгострокових інвестицій для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, серед яких багато союзників НАТО й інших регіональних партнерів з безпеки. Усе це необхідно через потенційний ризик російської агресії.

"Сполучені Штати надають допомогу у сфері безпеки разом з нашими союзниками і партнерами з більш ніж 50 країн, щоб підтримати оборону України. Надані можливості ретельно вивірені, щоб забезпечити максимальну різницю на полі бою", - додав Блінкен.

Неоголошений візит

У четвер, 8 вересня, державний секретар США приїхав до Києва. Його візит не було анонсовано. Інформація про прибуття Блінкена до України з'явилася спочатку у західних ЗМІ.

У рамках поїздки держсекретар США відвідав дитячу лікарню "Охматдит" та Київську область, поспілкувався з главою МЗС України Дмитром Кулебою та побував у посольстві США.

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров підтвердив, що сьогодні також заплановано зустріч Ентоні Блінкена з Володимиром Зеленським.

Нова допомога від США

Як повідомили американські видання, Ентоні Блінкен відвідує Україну, у зв'язку з виділенням США 2,6 млрд доларів допомоги Києву та низці європейських країн у сфері безпеки.

Довгострокове військове фінансування від Адміністрації президента США буде надано Україні та ще 18 державам, включаючи членів НАТО та регіональних безпекових партнерів, які потенційно можуть постраждати від російської агресії в майбутньому. Про це Блінкен заявив під час зустрічі із українськими чиновниками.

Секретна зустріч у квітні

Минулий візит державного секретаря США в Україну пройшов в умовах суворої таємності. 24 квітня Блінкен відвідав Київ разом із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Їхній маршрут пролягав до Польщі літаком, а потім на поїзді делегація дісталася української столиці.

У ході візиту американські чиновники поспілкувалися з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС, міністрами оборони та внутрішніх справ України.

За підсумками поїздки Ентоні Блінкен заявив, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж російський лідер Володимир Путін "перебуватиме на сцені", а Штати продовжать підтримку українців до остаточного успіху.

Тоді ж США оголосили про іноземне військове фінансування для України та 14 країн-союзників на суму 713 млн доларів. З них для Києва передбачалося близько 322 млн доларів.

Крім того, було анонсовано повернення співробітників посольства США в Україну, яких евакуювали до Польщі незадовго вторгнення РФ.