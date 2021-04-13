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Президент Фінляндії висловив Путіну стурбованість загостренням на кордоні України з РФ

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 22:23
Президент Фінляндії висловив Путіну стурбованість загостренням на кордоні України з РФ Фото: Саулі Нііністе (flickr.com/tpkanslia)
Автор: РБК-Україна

Президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент РФ Володимир Путін провели телефонні переговори. В ході розмови обговорили ситуацію з стягуванням російських військ до кордону з Україною.

Про це повідомляє прес-служба Нііністе.

Також говорили про напружену ситуацію на окупованому Кримському півострові.

"Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість загостренням ситуації з перекиданням військ і підкреслив необхідність обговорення і заходів по зниженню напруженості", - йдеться в заяві.

У той же час, у Кремлі повідомили, що Путін звинуватив Київ у "провокаціях" і "цілеспрямованому загостренні обстановки на лінії зіткнення".

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден у розмові з Путіним порушив питання про стягання російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.

Раніше США у відповідь на нарощування російських військ на кордоні з Україною направили два ракетних есмінця в Чорне море.

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