Зеленский об обстрелах Украины КАБами: достаточная дальнобойность должна быть ответом

Россия ежедневно выпускает по Украине более сотни управляемых авиабомб. Достаточная дальнобойность предоставленного Украине оружия должна быть ответом на российский террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства прокомментировал ночной обстрел Украины, в ходе которого Россия применила около 40 "Шахедов". Зеленский отметил, что большинство дронов сбили украинские защитники. Президент подчеркнул, что российская авиация ежесуточно выпускает более сотни КАБов по украинским городам и селам, а также позициям на фронте. Поэтому Украине нужна надежная защита от российских бомб. "Это реально, если уничтожать носители бомб - российскую военную авиацию там, где она есть. Достаточная наша дальнобойность должна быть справедливым ответом на российский террор. И каждый, кто нас в этом поддерживает, - поддерживает защиту от террора", - отметил президент.