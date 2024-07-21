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Зеленский об обстрелах Украины КАБами: достаточная дальнобойность должна быть ответом

Украина , Воскресенье 21 июля 2024 11:28
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Зеленский об обстрелах Украины КАБами: достаточная дальнобойность должна быть ответом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ежедневно выпускает по Украине более сотни управляемых авиабомб. Достаточная дальнобойность предоставленного Украине оружия должна быть ответом на российский террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства прокомментировал ночной обстрел Украины, в ходе которого Россия применила около 40 "Шахедов". Зеленский отметил, что большинство дронов сбили украинские защитники.

Президент подчеркнул, что российская авиация ежесуточно выпускает более сотни КАБов по украинским городам и селам, а также позициям на фронте. Поэтому Украине нужна надежная защита от российских бомб.

"Это реально, если уничтожать носители бомб - российскую военную авиацию там, где она есть. Достаточная наша дальнобойность должна быть справедливым ответом на российский террор. И каждый, кто нас в этом поддерживает, - поддерживает защиту от террора", - отметил президент.

Ограничение применения оружия

Напомним, на фоне наступления России на севере Харьковской области ряд партнеров разрешили Украине применять предоставленное ими оружие для ударов по территории России. Однако союзники установили ограничения.

В частности, США подчеркнули, что Украина может использовать получить американское оружие для ударов по приграничным районам России, чтобы обезопасить себя от новых атак. Германия установила подобное условие. По сообщениям СМИ, Берлин разрешил использовать оружие для ударов по территории в пределах 40 км от границы.

На саммите Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аэродромы, с которых Россия атакует Украину, должны быть уничтожены. Он призвал снять ограничения на удары по России.

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