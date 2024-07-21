ua en ru
Нд, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про обстріли України КАБами: достатня далекобійність має бути відповіддю

Україна , Неділя 21 липня 2024 11:28
UA EN RU
Зеленський про обстріли України КАБами: достатня далекобійність має бути відповіддю Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія щодня випускає по Україні понад сотню керованих авіабомб. Достатня далекобійність наданої Україні зброї повинна бути відповіддю на російський терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Глава держави прокоментував нічний обстріл України, під час якого Росія застосувала майже 40 "Шахедів". Зеленський відзначив, що більшість дронів збили українські захисники.

Президент підкреслив, що російська авіація щодобово випускає понад сотню КАБів по українських містах та селах, а також позиціях на фронті. Тому Україні потрібен надійний захист від російських бомб.

"Це реально, якщо знищувати носії бомб - російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, - підтримує захист від терору", - зазначив президент.

Обмеження на застосування зброї

Нагадаємо, на тлі наступу Росії на півночі Харківської області низка партнерів дозволили Україні застосовувати надану ними зброю для ударів по території Росії. Проте союзники встановили обмеження.

Зокрема, США наголосили, що Україна може використовувати отримати американську зброю для ударів по прикордонних районах Росії, щоб убезпечити себе від нових атак. Німеччина встановила подібну умову. За повідомленнями ЗМІ, Берлін дозволив використовувати зброю для ударів по території у межах 40 км від кордону.

На саміті Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський заявив, що аеродроми, з яких Росія атакує Україну, мають бути знищені. Він закликав зняти обмеження на удари по Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Повістка поштою. Кому відправлятимуть і в яких випадках вона вважається врученою
Повістка поштою. Кому відправлятимуть і в яких випадках вона вважається врученою
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла