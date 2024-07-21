Зеленський про обстріли України КАБами: достатня далекобійність має бути відповіддю

Росія щодня випускає по Україні понад сотню керованих авіабомб. Достатня далекобійність наданої Україні зброї повинна бути відповіддю на російський терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Глава держави прокоментував нічний обстріл України, під час якого Росія застосувала майже 40 "Шахедів". Зеленський відзначив, що більшість дронів збили українські захисники. Президент підкреслив, що російська авіація щодобово випускає понад сотню КАБів по українських містах та селах, а також позиціях на фронті. Тому Україні потрібен надійний захист від російських бомб. "Це реально, якщо знищувати носії бомб - російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, - підтримує захист від терору", - зазначив президент.