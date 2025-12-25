RU

Зеленский об обстрелах РФ на Рождество: мы имеем дело с варварами

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей провели телефонный разговор. В частности, они обсудили варварские обстрелы россиян на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский рассказал, что поблагодарил Вселенского Патриарха за искреннее поздравление украинцев с Рождеством и поддержку защиты жизни и украинских дипломатических усилий. 

Президент обратил внимание, что даже в Святвечер и рождественскую ночь оккупанты не прекращали свои удары по Украине. Во многих городах и селах продолжают действовать графики отключений света. 

В частности, сегодня, 25 декабря, днем оккупанты продолжают наносить удары по восточным городам Украины. При этом в Чернигове продолжают предоставлять помощь раненым в результате российской атаки на многоэтажку. 

"Очень правильная оценка всего этого прозвучала в нашем разговоре: к сожалению, мы имеем дело с варварами, которые в конце концов и в Бога не верят. Именно такой Россия стала и еще и этого не стесняется. Напротив, свою жажду убийств они там, в России, пытаются сделать основой национальной гордости", - сказал Зеленский. 

Он заверил, что противодействие российской войне и агрессии продолжится, как и защита жизней украинцев. 

Удар по Чернигову

Напомним, сегодня, 25 декабря, днем российские оккупанты ударили беспилотником по многоэтажке в Чернигове. "Прилет" был в квартиру.

По состоянию на сейчас известно, что один человек погиб. При этом еще восемь мирных жителей получили ранения. На месте продолжается спасательная операция.

