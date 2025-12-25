Зеленский об обстрелах РФ на Рождество: мы имеем дело с варварами

Зеленский рассказал, что поблагодарил Вселенского Патриарха за искреннее поздравление украинцев с Рождеством и поддержку защиты жизни и украинских дипломатических усилий.

Президент обратил внимание, что даже в Святвечер и рождественскую ночь оккупанты не прекращали свои удары по Украине. Во многих городах и селах продолжают действовать графики отключений света.

В частности, сегодня, 25 декабря, днем оккупанты продолжают наносить удары по восточным городам Украины. При этом в Чернигове продолжают предоставлять помощь раненым в результате российской атаки на многоэтажку.

"Очень правильная оценка всего этого прозвучала в нашем разговоре: к сожалению, мы имеем дело с варварами, которые в конце концов и в Бога не верят. Именно такой Россия стала и еще и этого не стесняется. Напротив, свою жажду убийств они там, в России, пытаются сделать основой национальной гордости", - сказал Зеленский.

Он заверил, что противодействие российской войне и агрессии продолжится, как и защита жизней украинцев.