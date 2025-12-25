UA

Зеленський про обстріли РФ на Різдво: ми маємо справу з варварами

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський і Вселенський Патріарх Варфоломій провели телефонну розмову. Зокрема, вони обговорили варварські обстріли росіян на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Зеленський розповів, що подякував Вселенському Патріарху за щире привітання українців із Різдвом і підтримку захисту життя та українських дипломатичних зусиль.

Президент звернув увагу, що навіть у Святвечір та різдвяну ніч окупанти не припиняли свої удари по Україні. У багатьох містах і селах продовжують діяти графіки відключень світла.

Зокрема, сьогодні, 25 грудня, вдень окупанти продовжують завдавати ударів по східних містах України. При цьому в Чернігові продовжують надавати допомогу пораненим унаслідок російської атаки на багатоповерхівку.

"Дуже правильна оцінка всього цього прозвучала в нашій розмові: на жаль, ми маємо справу з варварами, які врешті-решт і в Бога не вірять. Саме такою Росія стала і ще й цього не соромиться. Навпаки, свою жагу до вбивств вони там, у Росії, намагаються зробити основою національної гордості", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що протидія російській війні та агресії продовжиться, як і захист життів українців.

 

Удар по Чернігову

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, вдень російські окупанти вдарили безпілотником по багатоповерхівці в Чернігові. "Приліт" був у квартиру.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула. При цьому ще вісім мирних жителів дістали поранення. На місці триває рятувальна операція.

Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяПатріарх ВарфоломійВійна в УкраїніВселенский патриархатРакетний ударАтака дронів