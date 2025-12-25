Зеленський про обстріли РФ на Різдво: ми маємо справу з варварами

Зеленський розповів, що подякував Вселенському Патріарху за щире привітання українців із Різдвом і підтримку захисту життя та українських дипломатичних зусиль.

Президент звернув увагу, що навіть у Святвечір та різдвяну ніч окупанти не припиняли свої удари по Україні. У багатьох містах і селах продовжують діяти графіки відключень світла.

Зокрема, сьогодні, 25 грудня, вдень окупанти продовжують завдавати ударів по східних містах України. При цьому в Чернігові продовжують надавати допомогу пораненим унаслідок російської атаки на багатоповерхівку.

"Дуже правильна оцінка всього цього прозвучала в нашій розмові: на жаль, ми маємо справу з варварами, які врешті-решт і в Бога не вірять. Саме такою Росія стала і ще й цього не соромиться. Навпаки, свою жагу до вбивств вони там, у Росії, намагаються зробити основою національної гордості", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що протидія російській війні та агресії продовжиться, як і захист життів українців.