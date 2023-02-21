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Обстрел остановки в Херсоне: россияне нанесли 17 ударов, среди пострадавших - подросток

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Херсон, Вторник 21 февраля 2023 16:56
Обстрел остановки в Херсоне: россияне нанесли 17 ударов, среди пострадавших - подросток Фото: в результате обстрела остановки в Херсоне погибли шесть человек (t.me/odesacityofficial)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 21 февраля, российские войска 17 раз обстреляли Херсон. В результате обстрела остановки в городе пострадал подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского городского совета в Telegram.

"На сейчас известно, что 5 человек погибли, 16 - пострадали, среди них - ребенок 16 лет. У него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица и нижних конечностей. Сейчас состояние ребенка - легкосреднее", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оккупанты атаковали Киндейку, Зеленовку, Антоновку, Таврический и Корабельный районы.

Под вражеским огнем находился центр Херсона, площадь Свободы, остановка общественного транспорта, территория одного из коммунальных предприятий города

В результате обстрелов повреждены дома и автомобили.

Напомним, сегодня у Херсона раздались взрывы - россияне ударили по городу из РСЗО.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне. В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне погибли шесть человек. 16 человек получили ранения.

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