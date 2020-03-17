Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

За словами президента, Україна поверне всіх громадян України, які перебувають за кордоном.

"Найголовніше, ми всіх вас повернемо. Когось швидше, когось пізніше, але ви всі обов'язково будете на Батьківщині. Щодо тих, хто полетів чартерними рейсами у відпустку. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам і перевізникам, щоб вони повернули українських туристів з-за кордону", - заявив він.

При цьому він зазначив, що все налагоджено планове повернення українців з Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, з Північної та Південної Америки.

"Щодо інших громадян за кордоном. Вам необхідно зробити декілька важливих кроків. Зареєструйтесь у системі "Друг".Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, й надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі "Коментар до подорожі". Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому", - зазначив Зеленський.

При цьому він додав, що у разі не вдалої спроби зареєструватися у системі, необхідно звернутися до українського посольства чи консульства на території країни, де вони перебувають.

Крім того, Зеленський зазначив, що урядом сформовано так звані хабові точки. Потрапивши туди, українці зможуть дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами.

"Це такі міста: Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс", - додав він.

Нагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Раніше повідомлялося, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії.