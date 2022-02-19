Зеленский обратился к странам-членам НАТО: если кто-то не хочет нас видеть - скажите честно

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам-членам НАТО. Он требует четкого ответа относительно вступления Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление президента на Мюнхенской конференции.

"Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все не хотят нас видеть, то скажите честно. Нам нужны ответы, а не годами закрытые вопросы", - заявил он.

По его словам, Украине говорят: "двери открыты, но пока посторонним вход запрещен".

Напомним, старший эксперт Института Брукингса и бывший директор по России и Европе в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл рассказала о возможных действиях Кремля против Украины. По ее словам, существует угроза не только военного вторжения.

Отметим, Блинкен назвал сценарий вторжения России в Украину. Об этом США предупреждали украинские власти.