Не тільки військове вторгнення: у США розповіли про можливі дії РФ проти України
Старший експерт Інституту Брукінгса і колишній директор по Росії і Європі в Раді національної безпеки США Фіона Хілл розповіла про можливі дії Кремля проти України. За її словами, існує загроза не тільки військового вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
В інтерв'ю виданню вона розповіла, що Росія болісно сприйняла прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО.
"З точки зору Кремля і, зокрема, Путіна, Україна належить Росії. Тому будь-якими засобами Росія має намір домогтися того, щоб Україна була повністю і остаточно оточена і всіляко обмежена", - сказала Хілл.
Вона зазначила, що військове вторгнення РФ в Україну "цілком можливо " і Кремль буде шукати приводи для цього.
"Тому ми повинні дуже пам'ятати, що будь - які повідомлення, які ми отримуємо про будь-які види обстрілів або операцій, які можуть бути проведені українськими силами, швидше за все, будуть початком приводу", - сказала вона.
Вона зазначила, що дії адміністрації Байдена можуть запобігти повномасштабному вторгненню.
"Але тоді Путін може вибрати інші варіанти, які у нього є: кібероперації, підривну діяльність. Вони могли спробувати отруїти президента України Зеленського. Вони, звичайно, робили це в інших випадках", - зазначила Хілл.
Ще один варіант для Путіна-спробувати "стиснути українську економіку, щоб вона впала". Економічний колапс, на її думку, підірве владу Зеленського.
"Тоді росіяни можуть сподіватися, що він повалений внутрішніми силами. Саме це сталося в Грузії", - припустила Хілл.
Також, на її думку, Путін може утримувати російські війська вздовж кордонів України і розмістити ракети з ядерними боєголовками в Білорусі, щоб підтримувати тиск.
"Все дуже складно, і росіяни знають, що якщо вони будуть продовжувати чинити тиск усіма правдами і неправдами, то, на їхню думку, Вони знайдуть спосіб отримати те, що хочуть, від України. Тому ми повинні бути постійно пильні і чинити опір", - сказала Хілл.
Фіона Хілл вважається одним з провідних світових експертів по Росії. Під час своєї державної служби вона була офіцером національної розвідки в адміністраціях Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, а також була старшим директором по Росії в Раді національної безпеки при колишньому президенті Дональді Трампі. Вона є співавтором книги про Путіна і завжди різко критикувала Трампа за його дії щодо України.
Нагадаємо, що Блінкен назвав сценарій вторгнення Росії в Україну. Про це США попереджала українська влада.