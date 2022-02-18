Не тільки військове вторгнення: у США розповіли про можливі дії РФ проти України

Старший експерт Інституту Брукінгса і колишній директор по Росії і Європі в Раді національної безпеки США Фіона Хілл розповіла про можливі дії Кремля проти України. За її словами, існує загроза не тільки військового вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

В інтерв'ю виданню вона розповіла, що Росія болісно сприйняла прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО.

"З точки зору Кремля і, зокрема, Путіна, Україна належить Росії. Тому будь-якими засобами Росія має намір домогтися того, щоб Україна була повністю і остаточно оточена і всіляко обмежена", - сказала Хілл.

Вона зазначила, що військове вторгнення РФ в Україну " цілком можливо " і Кремль буде шукати приводи для цього.

"Тому ми повинні дуже пам'ятати, що будь - які повідомлення, які ми отримуємо про будь-які види обстрілів або операцій, які можуть бути проведені українськими силами, швидше за все, будуть початком приводу", - сказала вона.

Вона зазначила, що дії адміністрації Байдена можуть запобігти повномасштабному вторгненню.

"Але тоді Путін може вибрати інші варіанти, які у нього є: кібероперації, підривну діяльність. Вони могли спробувати отруїти президента України Зеленського. Вони, звичайно, робили це в інших випадках", - зазначила Хілл.

Ще один варіант для Путіна-спробувати "стиснути українську економіку, щоб вона впала". Економічний колапс, на її думку, підірве владу Зеленського.

"Тоді росіяни можуть сподіватися, що він повалений внутрішніми силами. Саме це сталося в Грузії", - припустила Хілл.

Також, на її думку, Путін може утримувати російські війська вздовж кордонів України і розмістити ракети з ядерними боєголовками в Білорусі, щоб підтримувати тиск.

"Все дуже складно, і росіяни знають, що якщо вони будуть продовжувати чинити тиск усіма правдами і неправдами, то, на їхню думку, Вони знайдуть спосіб отримати те, що хочуть, від України. Тому ми повинні бути постійно пильні і чинити опір", - сказала Хілл.