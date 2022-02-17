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"Ми про це попереджаємо Україну". Блінкен назвав сценарій вторгнення Росії

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Нью-Йорк, Четвер 17 лютого 2022 18:44
"Ми про це попереджаємо Україну". Блінкен назвав сценарій вторгнення Росії Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкрив сценарій військового вторгнення Росії в Україну. За його словами, після провокації Москва може напасти під приводом захисту російських громадян або етнічних росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на засіданні Радбезу ООН.

Зокрема, він зазначив, що вторгнення може початися з того, що "полетять бомби і ракети".

"Зв'язок буде порушено. Будуть заблоковані ключові українські установи. Після цього російські танки підуть на ключові українські об'єкти, які вже були нанесені на карту. Ми вважаємо, що ці об'єкти включають Київ. І це не все. Ми знаємо інформацію, що Росія буде нападати на конкретні групи українців. Про все це ми попереджаємо українську владу", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше держсекретар США зазначив, що в якості провокації Росії проти України може бути інсценований теракт або реальні удари по мирних жителях, в тому числі хімічна атака.

До цього в Росії відповіли, чи закінчиться ескалація навколо України 20 лютого.

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