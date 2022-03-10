Авіаудар РФ по лікарні в Маріуполі був не випадковим. У Лаврова проговорилися

Перед тим, як бомба знищила пологовий будинок в Маріуполі, спікер МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що там нібито "влаштували вогневі позиції". Таким чином вона підтвердила обстріл росіянами лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Захарової.