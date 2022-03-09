В блокадному Маріуполі загинуло вже 1300 людей

Маріуполь продовжує бути заблокованим окупантами, які тримають в заручниках сотні тисяч людей. Наразі повідомляється, що жертвами стало вже 1300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням радника міського голови Маріуполя, Петра Андрющенка.

"Попередньо за період блокадного геноциду Російської Федерації вже загинуло 1300 маріупольців", - заявив він.

За словами Андрющенка, в ніч на 9 березня сталися обстріли в районі Черемушек Приморського району та в районі "Порт-Сіті".

"Окрім того окупанти почали активно використовувати авіабомбардування. Ціль на повне знищення міста окупантам вже не приховується", - додав радник мера.

Щодо гуманітарних коридорів, то мешканці міста чекають хоча б умовного підтвердження режиму тиші.

"Чекати - найважче, до нескінченності важко в поточній критичній ситуації. Але іншого шляху поки немає", - додав він.