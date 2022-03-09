Ворог цілеспрямовано скинув авіабомби на дитячу лікарню в Маріуполі: відео і фото руйнувань

Російський окупант вже котрий день тримає в облозі Маріуполь, знищуючи українське місто. Цього разу ворог ціленаправлено здійснив повітряну атаку на дитячу лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Також дивіться нижче на кадрах, як виглядає напівзруйноване заблоковане окупантами місто станом на 9 березня.

Нижче воронка від однієї з бомб, випущених по лікарні

"Наразі російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється", - говориться в повідомленні.

За словами Миколи Кулеби, зараз Росія тримає в заручниках в Маріуполі 400 тисяч мирних жителів. Вони відрізані від зв'язку, води, інших комунікацій.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в місті померла від зневоднення дитина.

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