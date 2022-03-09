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Ворог цілеспрямовано скинув авіабомби на дитячу лікарню в Маріуполі: відео і фото руйнувань

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Маріуполь, Середа 09 березня 2022 17:09
Ворог цілеспрямовано скинув авіабомби на дитячу лікарню в Маріуполі: відео і фото руйнувань Фото: Наслідки авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі (t.me/mariupolrada)
Автор: Світлана Мащенко

Російський окупант вже котрий день тримає в облозі Маріуполь, знищуючи українське місто. Цього разу ворог ціленаправлено здійснив повітряну атаку на дитячу лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Наразі російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється", - говориться в повідомленні.

Нижче воронка від однієї з бомб, випущених по лікарні

Ворог цілеспрямовано скинув авіабомби на дитячу лікарню в Маріуполі: відео і фото руйнувань

Фото: t.me/mariupolrada

Також дивіться нижче на кадрах, як виглядає напівзруйноване заблоковане окупантами місто станом на 9 березня.

Місто зазнало страшних руйнувань внаслідок авіаударів.

Фото: t.me/polkazov

За словами Миколи Кулеби, зараз Росія тримає в заручниках в Маріуполі 400 тисяч мирних жителів. Вони відрізані від зв'язку, води, інших комунікацій.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в місті померла від зневоднення дитина.

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