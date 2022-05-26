Ізраїль заборонив Німеччині постачати Україні свої протитанкові ракети, - Axios

Влада Ізраїлю відмовила США в проханні дозволити Німеччині постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині за ізраїльськими ліцензіями і технологіями. Йдеться про ракети Spike.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Axios .

Ракети Spike виробляються в Німеччині на заводі, що належить Ізраїлю. У зв'язку з цим для передачі продукції підприємства третій стороні необхідно розрідження ізраїльської влади.

Відповідне прохання генеральному директору Міністерства оборони Ізраїлю Аміру Ешелю направив заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол. Це сталося два тижні тому на зустрічі у Вашингтоні, повідомляє видання.

За наявними даними, Ешель відкинув запит. Він зазначив, що країна буде поставляти Києву тільки нелетальну зброю. Згідно з твердженням Axios, влада країни побоюється, що з ізраїльської зброї можуть бути вбиті російські військові і це призведе до "нанесення РФ збитку інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії".

Ізраїль, як і США, має суворі правила для кінцевих споживачів свого озброєння. Ці правила обмежують можливості покупця передавати озброєння іншій країні без дозволу Ізраїлю.

Раніше Ізраїль сповістив країни Балтії, які закуповують його озброєння, про заборону постачати зброю Україні.

Естонія і Литва сьогодні використовують варіант Spike LR, а Латвія використовує варіанти зброї LR, LR2, ER і SR. Крім того, в кінці січня естонські військові розмістили нове замовлення на SR Spike, зокрема навчальні ракети і кейси.

Нагадаємо, що Ізраїль прийняв рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні у війні з Росією.

Однією з причин, за даними місцевих ЗМІ, стала недавня образлива заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

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