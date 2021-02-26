Переговори з Росією щодо обміну полоненими заморожені, - Денісова
Переговори з обміну полоненими з Росією зараз заморожені. І Україна не може вплинути на просування процесу.
Про це заявила український омбудсмен Людмила Денисова в інтерв'ю "Крим.Реалії".
Вона зазначила, що дальнейнейшее узгодження обміну полонених можливо тільки, якщо Росія захоче цього. А РФ прив'язує цей процес до виконання Мінських угод.
"Росія пов'язала проведення звільнення ув'язнених з Мінським процесом. На сьогоднішній день практично заморожені переговори з приводу будь-яких обмінів. Безумовно, президент України, Офіс президента, Резніков на всіх майданчиках домагаються повернення наших громадян. Але, на жаль, повернення наших громадян не залежить ні від так званих ОРДЛО, ні від моєї роботи та роботи Москальковой, а залежить тільки від волі Путіна", – сказала Денисова.
Нагадаємо, в середині лютого президент Володимир Зеленський зробив заяву з приводу обміну полоненими, які не були домовлені з владою України. За його словами, будь-які неофіційні обміни полоненими Україна вважає провокацією.
Також глава Української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що односторонньої передачі полонених з окупованого Донбасу не буде. А про обмін можна домовлятися лише на рівні держави.