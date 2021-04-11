Окупанти на Донбасі утримують близько 300 заручників, - ТКГ

Спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що на Донбасі бойовики утримують до 300 осіб. Україна кожен місяць пропонує на обмін ув'язненими.

За словами Арестович, гуманітарна підгрупа в ТКГ обговорює тему звільнення полонених, але поки про новий обмін не йде.

"Гуманітарна група постійно говорить на цю тему. Поки перспективи марні. Тому також прив'язується до політичних питань. Поки нікого не можемо. Ми постійно пропонуємо, надаємо щомісяця наші списки", - сказав Арестович.

Частина ув'язнених перебуває у в'язниці бойовиків "Ізоляція".