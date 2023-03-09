Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляен процесс выполнения Украиной рекомендаций ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Telegram.

"Приветствовали новый пакет санкций ЕС и договорились о дальнейшем давлении на агрессора", - добавил Зеленский.

Во время разговора они обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

"В ходе разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен осудили сегодняшние ракетные атаки России", - говорится в сообщении.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

В Европейском парламенте надеются, что переговоры по вступлению Украины в ЕС начнутся как можно быстрее. А именно – в этом году.

Во время ракетной атаки на Украину 9 марта Россия применила разные типы ракет, в том числе шесть ракет "Кинжал".

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