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В Европарламенте надеются, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в этом году

Новина українською →
Львов, Суббота 04 марта 2023 14:15
В Европарламенте надеются, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в этом году Фото: президент Европарламента Роберта Метсола (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Европейском парламенте надеются, что переговоры по вступлению Украины в ЕС начнутся как можно быстрее. А именно - в этом году.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола во время общения с журналистами во Львове, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Когда мы говорим, что Украина - это Европа, а Европа - это Украина, это значит, что переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году", - заявила Метсола.

Глава Европарламента отметила, что очень поражена "прогрессом, которого достигла Украина касательно рекомендаций Еврокомиссии".

Она выразила мнение, что ЕС также должен соответствовать скорости этого прогресса.

Напомним, что сегодня глава государства Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Метсолой во Львове.

Во время встречи Зеленский отметил, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

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