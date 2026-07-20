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Зеленский поручил максимально усилить Украину к августу

22:20 20.07.2026 Пн
2 мин
Август может стать важным месяцем для Украины
aimg Анастасия Никончук
Зеленский поручил максимально усилить Украину к августу Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна максимально усилиться к августу и подготовиться к возможным действиям России осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в сети Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел специальное заседание Ставки по итогам нескольких дней общения с командирами корпусов, выполняющих ключевые боевые задачи.

"Украина должна войти в август максимально усиленной и подготовиться к разным вариантам событий и поведения России осенью", - заявил гарант.

По словам главы государства, для этого продолжается работа над корректировкой оборонной стратегии, а также определением первоочередных направлений производства и поставок вооружения для армии.

Заседание Ставки 20 июля

На специальном заседании Ставки командиры армейских корпусов напрямую обсудили с производителями вооружения и представителями государственных ведомств ключевые потребности фронта, вопросы обеспечения войск, а также недостатки отдельных образцов военной продукции.

Как сообщил президент, такой формат взаимодействия был организован впервые. В обсуждении приняли участие командиры корпусов, украинские производители вооружения и техники, представители Министерства обороны, Министерства финансов и профильных спецслужб.

Среди участников заседания были командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, командиры 10-го, 11-го и 19-го армейских корпусов, а также представители подразделений "Хартия", "Азов" и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Напоминаем, что Владимир Зеленский продолжает серию встреч с командирами Вооруженных сил Украины, посвященных ситуации на фронте, потребностям армии и вопросам дальнейшего усиления обороноспособности страны.

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