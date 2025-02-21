Зеленский обсудил с Шольцом шаги для достижения справедливого мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили, в частности, шаги, необходимые для достижения справедливого мира, и роль Европы за столом переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства и Sky News.
"Предметный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом о нашей общей позиции относительно путей завершения войны и надежных гарантий безопасности. Поблагодарил его за вклад Германии в защиту тысяч жизней, а также за лидерство в укреплении противовоздушной обороны Украины", - написал Зеленский.
Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения общая помощь Украине со стороны Германии достигла 43,6 млрд евро.
Также украинский президент проинформировал Шольца о своей встрече со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и недавних контактах с иностранными лидерами, в частности о вчерашнем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Подробно обсудили видение шагов, необходимых для достижения справедливого мира, а также роль Европы за столом переговоров", - добавил Зеленский.
Как сообщает Sky News, Шольц поддерживает Зеленского относительно роли Украины в мирных переговорах.
"Украина должна быть за столом любых будущих мирных переговоров", - подчеркнул канцлер Германии.
Также оба лидера "согласились, что вопросы европейской безопасности должны обсуждаться вместе с европейцами", а также, что "необходима тесная координация между Украиной и ее ближайшими партнерами".
Напомним, 19 февраля спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог начал свой визит в Украину.
В первый же день визита он провел встречи с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями спецслужб и разведок.
А вчера, 20 февраля, Кэллог провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, во время встречи они обсуждали ситуацию на фронте и гарантии безопасности для Украины.
Также Зеленский подчеркнул готовность Украины к подписанию сильного соглашения о партнерстве с США.
Кэллог в свою очередь заявил, что считает положительными дискуссии с украинским руководством. Это касается и его переговоров с Зеленским.
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