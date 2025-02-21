Зеленський обговорив з Шольцом кроки для досягнення справедливого миру

"Предметна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про нашу спільну позицію щодо шляхів завершення війни та надійних гарантій безпеки. Подякував йому за внесок Німеччини в захист тисяч життів, а також за лідерство в зміцненні протиповітряної оборони України", - написав Зеленський.

Він зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення загальна допомога Україні з боку Німеччини сягнула 43,6 млрд євро.

Також український президент поінформував Шольца про свою зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом і нещодавні контакти з іноземними лідерами, зокрема про вчорашню розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Детально обговорили бачення кроків, необхідних для досягнення справедливого миру, а також роль Європи за столом переговорів", - додав Зеленський.

Як повідомляє Sky News, Шольц підтримує Зеленського щодо ролі України в мирних переговорах.

"Україна має бути за столом будь-яких майбутніх мирних переговорів", - наголосив канцлер Німеччини.

Також обидва лідери "погодилися, що питання європейської безпеки повинні обговорюватися разом з європейцями", а також, що "необхідна тісна координація між Україною та її найближчими партнерами".