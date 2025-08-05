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Зеленский обсудил с Рютте закупку американского оружия для Украины

Вторник 05 августа 2025 21:48
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Зеленский обсудил с Рютте закупку американского оружия для Украины Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили закупку американского оружия для Украины за счет союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"За два дня имеем уже более миллиарда долларов от наших европейских партнеров - членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита Альянса реализуется. Поблагодарил Марка за это", - сообщил Зеленский.

Рютте в свою очередь рассказал о работе с другими странами, которые тоже готовы присоединиться к этой инициативе.

Зеленский также проинформировал генсека НАТО о ситуации в Харькове и других украинских городах, которые Россия обстреливает интенсивнее, а также о ситуации на фронте и потребности наших воинов.

"Обсудили также дипломатическую работу с партнерами для увеличения сотрудничества и поддержки Украины. Есть хорошие предложения. Будем реализовывать", - добавил президент.

Новая инициатива США и НАТО

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину.

Трамп уверял, что все оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.

В частности, вчера стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.

Кроме того, Швеция, Дания и Норвегия вместе профинансируют закупку оборонного оборудования США для Украины на сумму 500 млн долларов.

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