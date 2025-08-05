Зеленский обсудил с Рютте закупку американского оружия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили закупку американского оружия для Украины за счет союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"За два дня имеем уже более миллиарда долларов от наших европейских партнеров - членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита Альянса реализуется. Поблагодарил Марка за это", - сообщил Зеленский.

Рютте в свою очередь рассказал о работе с другими странами, которые тоже готовы присоединиться к этой инициативе.

Зеленский также проинформировал генсека НАТО о ситуации в Харькове и других украинских городах, которые Россия обстреливает интенсивнее, а также о ситуации на фронте и потребности наших воинов.

"Обсудили также дипломатическую работу с партнерами для увеличения сотрудничества и поддержки Украины. Есть хорошие предложения. Будем реализовывать", - добавил президент.