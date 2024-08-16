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Зеленский обсудил с Советом церквей запрет РПЦ

Украина, Пятница 16 августа 2024 20:48
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Зеленский обсудил с Советом церквей запрет РПЦ Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Верховной Раде предложен законопроект, который может ограничить любые манипуляции из Москвы относительно украинских церквей. Этот законопроект должен добавить Украине единства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что сегодня, 16 августа, он провел встречу с членами Совета церквей и религиозных организаций. После разговора он поблагодарил их за поддержку курса на духовную независимость Украины.

"Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного", - пояснил президент.

Запрет РПЦ

Заметим, что Верховная Рада еще в октябре 2023 года в рамках первого чтения приняла законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.

В марте 2024 года Комитет рекомендовал Раде поддержать вышеупомянутый законопроект и во втором чтении, однако этого до сих пор не произошло.

Это привело к тому, что в конце июля народные депутаты с плакатами заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием рассмотреть закон о запрете религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Детальнее о том, как продвигается дело с законопроектом, и почему такая задержка, можно узнать в материале - "Прочь от Москвы. Как в Раде собираются запретить связи с РПЦ и что об этом думает Зеленский".

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