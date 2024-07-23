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В Раде народные депутаты заблокировали трибуну: в чем причина

Вторник 23 июля 2024 14:59
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В Раде народные депутаты заблокировали трибуну: в чем причина Фото: Верховная Рада (t.me/yzheleznyak)
Автор: Сергей Пышкин

Народные депутаты с плакатами заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием рассмотреть законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Как рассказал Железняк, дальнейшие заседания были отменены, в связи с чем следующий раз парламентарии соберутся уже в августе, согласно графику.

Запрет УПЦ МП

Верховная Рада, в рамках первого чтения, еще в октябре 2023 года, приняла законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и других религиозных организаций, связанных с Россией.

В марте 2024 года Комитет рекомендовал Раде поддержать вышеупомянутый законопроект и во втором чтении. Заместитель председателя профильного комитета Евгения Кравчук заявляла, что второе чтение может состояться в мае или июне.

Сегодня же, 23 июля, как и упоминалось выше, народные депутаты заблокировали трибуну парламента с требованием рассмотреть законопроект.

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