RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с премьером Канады программу долгосрочного оборонного сотрудничества

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо программу долгосрочного оборонного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент также отметил начало конфискации российских активов и призвал к ужесточению санкционного давления на РФ.

Кроме того, политики согласовали позиции накануне саммита НАТО и других международных мероприятий.

Отметим, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля. Зеленского пригласили принять участие в саммите, но он еще не дал окончательного ответа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что на саммите Украина хочет услышать, когда станет членом НАТО.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Канада анонсировала новый пакет помощи для Украины на 29 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаДжастин ТрюдоВладимир Зеленский