Зеленский обсудил с премьером Хорватии сотрудничество в производстве дронов

В ведомстве рассказали, что встреча произошла на полях саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

Зеленский и Пленкович обсудили возможность проведения украинско-балканского форума оборонных индустрий.

"Стороны договорились содействовать заключению соглашений между Украиной и хорватскими частными компаниями - производителями в области разминирования, спасательного оборудования, а также дронов", - сказано в сообщении ОП.

Зеленский поблагодарил Хорватию и лично Пленковича за поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения россиян, а также за поддержку вступления нашей страны в ЕС и НАТО.

"Спасибо Хорватии за поддержку наших беженцев во время войны, мои лучшие пожелания всему вашему обществу. Также важным вопросом является помощь Украине в разминировании. Хочу поблагодарить за принятие на реабилитацию наших военных и украинских детей", - отметил президент.

Производство дронов в Украине

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" Россию дронами и системами РЭБ, которые производят в нашей стране.

При этом министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве произведенных дронов, которые являются аналогами "Шахедов".

Также он отмечал, что Украина делает успехи и в производстве других ударных беспилотников.