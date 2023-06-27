ua ru
Вт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил потребности Украины в артиллерии с премьер-министром Норвегии

Новина українською →
Киев, Вторник 27 июня 2023 21:22
Зеленский обсудил потребности Украины в артиллерии с премьер-министром Норвегии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Стороны, в частности, обсудили потребности нашей страны в артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам президента, он рассказал главе норвежского правительства о своей поездке на позиции украинских военных в Донецкой и Запорожской областях. Также стороны обсудили актуальную ситуацию на поле боя.

"Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности, в артиллерии", - добавил Зеленский.

Чиновники подняли тему предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе уже 11-12 июля и скоординировали позиции.

Помимо этого, Зеленский пригласил Гара Стере посетить Украину.

"Благодарю Йонаса Гара Стере за непоколебимую политическую, экономическую и оборонную поддержку. В частности, за последний пакет военной помощи и вклад Норвегии в коалицию истребителей", - отметил Зеленский.

Помощь Украине от Норвегии

Напомним, Норвегия является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Страна уже передала нашим военным танки Leopard 2, РСЗО и не только.

Также страна помогает обучать украинских солдат, которых после подготовки отправляют на фронт.

В мае Норвегия анонсировала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли три радара Arthur и восемь дальнобойных реактивных артиллерийских установок типа MLRS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Помощь Украине Норвегия Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Наступательные действия продолжаются 4-й день. Маляр объяснила, что усложняет освобождение Бахмута
Наступательные действия продолжаются 4-й день. Маляр объяснила, что усложняет освобождение Бахмута
DAILY
Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта
Данила Крамаренко, Юлия Акимова Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта