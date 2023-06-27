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Зеленський обговорив потреби України в артилерії з прем'єр-міністром Норвегії

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Київ, Вівторок 27 червня 2023 21:22
Зеленський обговорив потреби України в артилерії з прем'єр-міністром Норвегії Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Гаром Стере. Сторони, зокрема, обговорили потреби нашої країни в артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За словами президента, він розповів голові норвезького уряду про свою поїздку на позиції українських військових у Донецькій та Запорізькій областях. Також сторони обговорили актуальну ситуацію на полі бою.

"Озвучив деякі оборонні потреби України, зокрема в артилерії", - додав Зеленський.

Чиновники порушили тему майбутнього саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі вже 11-12 липня та скоординували позиції.

Окрім цього, Зеленський запросив Гара Стере відвідати Україну.

"Дякую Йонасу Гару Стере за непохитну політичну, економічну та оборонну підтримку. Зокрема, за останній пакет військової допомоги та внесок Норвегії в коаліцію винищувачів", - зазначив Зеленський.

Допомога Україні від Норвегії

Нагадаємо, що Норвегія є союзником України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Країна вже передала нашим військовим танки Leopard 2, РСЗВ і не тільки.

Також країна допомагає навчати українських солдатів, яких після підготовки відправляють на фронт.

У травні Норвегія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли три радари Arthur та вісім далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS.

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