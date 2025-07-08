Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники

Как рассказали источники, президент Украины сообщил ей о намерении провести ротацию посла Украины в США.

По информации собеседника, Зеленский предложил Маркаровой остаться в команде после этого.

Других подробностей касательно разговора источники не раскрывают.

Украина готовится к замене посла в США

Напомним, ранее мы уже сообщали о возможных кадровых изменениях, которые ожидаются не только в украинском правительстве, но и в дипломатическом корпусе.

РБК-Украина писало, что почти наверняка свою каденцию в США завершит посол Оксана Маркарова, у которой не сложились отношения с новой администрацией Дональда Трампа.

"Изначально был такой сценарий, чтобы на место Маркаровой отправить Умерова, которого очень положительно воспринимают в нынешней команде Трампа. С другой стороны, это его преимущество нужно и на его нынешней должности. Поэтому, насколько я понимаю, от этой идеи решили отойти", - рассказывал изданию один из источников в команде власти.

По данным РБК-Украина, на Банковой рассматривается другой вариант, при котором послом в США могут отправить нынешнего министра культуры Николая Точицкого, который якобы и сам был бы не против вернуться к дипломатической работе.