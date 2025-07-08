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Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники

Фото: президент Владимир Зеленский и посол Украины в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский и посол Украины в США Оксана Маркарова провели разговор. Во время которого они обсудили кадровый вопрос.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

Как рассказали источники, президент Украины сообщил ей о намерении провести ротацию посла Украины в США.

По информации собеседника, Зеленский предложил Маркаровой остаться в команде после этого.

Других подробностей касательно разговора источники не раскрывают.

Украина готовится к замене посла в США

Напомним, ранее мы уже сообщали о возможных кадровых изменениях, которые ожидаются не только в украинском правительстве, но и в дипломатическом корпусе.

РБК-Украина писало, что почти наверняка свою каденцию в США завершит посол Оксана Маркарова, у которой не сложились отношения с новой администрацией Дональда Трампа.

"Изначально был такой сценарий, чтобы на место Маркаровой отправить Умерова, которого очень положительно воспринимают в нынешней команде Трампа. С другой стороны, это его преимущество нужно и на его нынешней должности. Поэтому, насколько я понимаю, от этой идеи решили отойти", - рассказывал изданию один из источников в команде власти.

По данным РБК-Украина, на Банковой рассматривается другой вариант, при котором послом в США могут отправить нынешнего министра культуры Николая Точицкого, который якобы и сам был бы не против вернуться к дипломатической работе.

Позже собеседники РБК-Украина назвали и других кандидатов, которые могут заменить Маркарову на должности посла. Среди них: премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

"Президент выбрал этих людей, потому что это люди, которые уже были в контакте с американцами и другими сильными партнерами и дали результаты, и уровень соответствует уровню отношений с Америкой", - отмечали собеседники.

Стоит добавить, что информагентство Bloomberg писало о том, что президент Украины уже обсудил замену действующего посла в США во время телефонного разговора с президентом Трампом 4 июля.

Как известно, Маркарова занимает должность посла Украины в США с февраля 2021 года. У нее сложились достаточно хорошие отношения с прошлой администрацией экс-президента США Джо Байдена.

Однако со стороны республиканцев критика в сторону Маркаровой звучала еще до официального возвращения Трампа в Белый дом.

Так, в сентябре 2024 года спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон требовал уволить Маркарову, практически обвиняя ее во вмешательстве в президентские выборы в США.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиОксана Маркарова