Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники

Президент Украины Владимир Зеленский и посол Украины в США Оксана Маркарова провели разговор. Во время которого они обсудили кадровый вопрос.
Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.
Как рассказали источники, президент Украины сообщил ей о намерении провести ротацию посла Украины в США.
По информации собеседника, Зеленский предложил Маркаровой остаться в команде после этого.
Других подробностей касательно разговора источники не раскрывают.
Напомним, ранее мы уже сообщали о возможных кадровых изменениях, которые ожидаются не только в украинском правительстве, но и в дипломатическом корпусе.
РБК-Украина писало, что почти наверняка свою каденцию в США завершит посол Оксана Маркарова, у которой не сложились отношения с новой администрацией Дональда Трампа.
"Изначально был такой сценарий, чтобы на место Маркаровой отправить Умерова, которого очень положительно воспринимают в нынешней команде Трампа. С другой стороны, это его преимущество нужно и на его нынешней должности. Поэтому, насколько я понимаю, от этой идеи решили отойти", - рассказывал изданию один из источников в команде власти.
По данным РБК-Украина, на Банковой рассматривается другой вариант, при котором послом в США могут отправить нынешнего министра культуры Николая Точицкого, который якобы и сам был бы не против вернуться к дипломатической работе.
Позже собеседники РБК-Украина назвали и других кандидатов, которые могут заменить Маркарову на должности посла. Среди них: премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.
"Президент выбрал этих людей, потому что это люди, которые уже были в контакте с американцами и другими сильными партнерами и дали результаты, и уровень соответствует уровню отношений с Америкой", - отмечали собеседники.
Стоит добавить, что информагентство Bloomberg писало о том, что президент Украины уже обсудил замену действующего посла в США во время телефонного разговора с президентом Трампом 4 июля.
Как известно, Маркарова занимает должность посла Украины в США с февраля 2021 года. У нее сложились достаточно хорошие отношения с прошлой администрацией экс-президента США Джо Байдена.
Однако со стороны республиканцев критика в сторону Маркаровой звучала еще до официального возвращения Трампа в Белый дом.
Так, в сентябре 2024 года спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон требовал уволить Маркарову, практически обвиняя ее во вмешательстве в президентские выборы в США.
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