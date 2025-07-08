Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела

Як розповіли джерела, президент України повідомив їй про намір провести ротацію посла України в США.

За інформацією співрозмовника, Зеленський запропонував Маркаровій залишитись в команді після цього.

Інших подробиць щодо розмови джерела не розкривають.

Україна готується до заміни посла в США

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про можливі кадрові зміни, які очікуються не лише в українському уряді, але й у дипломатичному корпусі.

РБК-Україна писало, що майже напевно свою каденцію у США завершить посол Оксана Маркарова, у якої не склалися стосунки з новою адміністрацією Дональда Трампа.

"Спочатку був такий сценарій, щоб на місце Маркарової відправити Умєрова, якого дуже позитивно сприймають у нинішній команді Трампа. З іншого боку, ця його перевага потрібна і на його нинішній посаді. Тож, наскільки я розумію, від цієї ідеї вирішили відійти", - розповідало виданню одне з джерел у команді влади.

За даними РБК-Україна, на Банковій розглядається інший варіант, за якого послом у США можуть відправити нинішнього міністра культури Миколу Точицького, який нібито і сам був би не проти повернутись до дипломатичної роботи.