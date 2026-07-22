Зеленский обсудил с посланниками Трампа возобновление переговоров с РФ

По словам корреспондента, глава государства и посланники американского президента Дональда Трампа обсудили идеи по возобновлению переговоров с РФ для ускорения завершения войны в Украине.

Равид отметил, что другие подробности разговора пока неизвестны.

РБК-Украина обратилось за подтверждением к Литвину, который в комментарии отметил, что разговор Зеленского с Виткоффом и Кушнером действительно состоялся.

"Только вот завершили разговор", - сказал советник президента.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о запланированной на 23 июля встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Одной из ключевых тем переговоров станет поиск возможных путей завершения войны в Украине.

Сегодня глава Генштаба США Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в победе Украины в войне. Он подчеркнул, что для достижения этого необходимо существенно сократить финансовые поступления Кремля.