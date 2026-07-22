Зеленский обсудил с посланниками Трампа возобновление переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером возобновление переговоров с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента Axios Барака Равида и комментарий советника президента Дмитрия Литвина.
По словам корреспондента, глава государства и посланники американского президента Дональда Трампа обсудили идеи по возобновлению переговоров с РФ для ускорения завершения войны в Украине.
Равид отметил, что другие подробности разговора пока неизвестны.
РБК-Украина обратилось за подтверждением к Литвину, который в комментарии отметил, что разговор Зеленского с Виткоффом и Кушнером действительно состоялся.
"Только вот завершили разговор", - сказал советник президента.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о запланированной на 23 июля встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Одной из ключевых тем переговоров станет поиск возможных путей завершения войны в Украине.
Сегодня глава Генштаба США Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в победе Украины в войне. Он подчеркнул, что для достижения этого необходимо существенно сократить финансовые поступления Кремля.
В то же время, российский диктатор Владимир Путин не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможного мирного соглашения.
РБК-Украина сообщало, что Россия может готовить провокации под чужим флагом, направленные против стран НАТО, чтобы подорвать доверие союзников к Украине.