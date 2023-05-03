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Зеленский обсудил поддержку Украины с премьером Норвегии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе визита в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский также встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили поддержку нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

"С Йонасом Гаром Стере основное внимание во время переговоров уделили ситуации на фронте и оборонной поддержке, которую Украина получает от Норвегии. Спасибо народу, правительству и парламенту Норвегии за поддержку наших людей и наших военных, всего украинского общества", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины, сегодня 3 мая, прибыл с официальным визитом в Финляндию. После встречи с финским коллегой Владимир Зеленский примет участие в саммите Украина - Северная Европа.

Во время пресс-конференции президент отметил, что прибыл в Финляндию с целью усиления поддержки Украины накануне контрнаступления ВСУ.

Агентство раскрывает все подробности визита президента в Финляндию в режиме онлайн.

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Война в УкраинеВладимир ЗеленскийФинляндияНорвегия