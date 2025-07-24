Зеленский обсудил с Мерцем экспертизу законопроекта о НАБУ: Германия готова помочь

Германия может присоединиться к экспертизе законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о независимости НАБУ и САП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
По словам президента, он провел очень хороший телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Зеленский рассказал Мерцу, что согласовал законопроект, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институций в Украине. По его словам, такой документ уже поддержали антикоррупционные органы. Также было согласие, что не может быть вмешательства России в их работу.
"Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", - уточнил президент.
Также стороны во время звонка обсудили реализацию договоренностей с ЕС и работу над открытием вступительных переговоров. В таком вопросе есть поддержка Германии.
Зеленский уточнил, что рассказал Мерцу о ситуации на фронте и потребностях в дополнительном финансировании для производства дронов.
"Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков", - заверил глава украинского государства.
Напомним, на этой неделе Верховная Рада приняла закон, который урезает полномочия НАБУ и САП и дает больше контроля над этими антикоррупционными органами генпрокурору.
На Западе уже раскритиковали такую инициативу, а в разных городах Украины начались массовые протесты.
Президент Владимир Зеленский, чтобы исправить ситуацию, внес в Раду законопроект о независимости НАБУ. Документ также предусматривает защиту от российского влияния на антикоррупционные органы.
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