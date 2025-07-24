Зеленский обсудил с Мерцем экспертизу законопроекта о НАБУ: Германия готова помочь

По словам президента, он провел очень хороший телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Зеленский рассказал Мерцу, что согласовал законопроект, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институций в Украине. По его словам, такой документ уже поддержали антикоррупционные органы. Также было согласие, что не может быть вмешательства России в их работу.

"Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", - уточнил президент.

Также стороны во время звонка обсудили реализацию договоренностей с ЕС и работу над открытием вступительных переговоров. В таком вопросе есть поддержка Германии.

Зеленский уточнил, что рассказал Мерцу о ситуации на фронте и потребностях в дополнительном финансировании для производства дронов.

"Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков", - заверил глава украинского государства.