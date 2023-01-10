RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил будущий саммит Украина-ЕС с главой Европейского совета

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Одной из тем обсуждений стал будущий саммит Украина-ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проинформировал о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины в вооружении. Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего саммита Украина-ЕС", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, вчера, 9 января, постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина-Евросоюз состоится 3 февраля в Киеве.

Также мы писали, что, по словам главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, в ходе предстоящего саммита планируется обсудить начало переговоров по членству Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСовет ЕвропыСаммит Украина - ЕСШарль Мишель