Зеленский обсудил будущий саммит Украина-ЕС с главой Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Одной из тем обсуждений стал будущий саммит Украина-ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

"Во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проинформировал о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины в вооружении. Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего саммита Украина-ЕС", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, вчера, 9 января, постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина-Евросоюз состоится 3 февраля в Киеве.

Также мы писали, что, по словам главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, в ходе предстоящего саммита планируется обсудить начало переговоров по членству Украины.

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